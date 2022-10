De opbrengst van de Giro555-actie voor Oekraïne is sinds de landelijke actiedag in maart opgelopen tot ruim 175 miljoen euro. Hulporganisaties die namens de actie samenwerken, noemen het een "indrukwekkende opbrengst" die tal van hulpprogramma’s mogelijk maken.

Van het opgehaalde bedrag is volgens Giro555 in het eerste half jaar 62.6 miljoen euro besteed. Verreweg het meeste geld, zo'n 43 procent, ging naar hulp om mensen te ondersteunen in hun levensonderhoud.



Daarnaast werd 18 procent van het bedrag ingezet voor voedselhulp en ging 12 procent naar het bieden van onderdak. De hulporganisaties achter Giro555 zeggen met de resterende actieopbrengst nog tot eind februari 2025 hulp te kunnen bieden.

Oekraïners worden geholpen bij voorbereiding op strenge winter





Van het ingezette geld ging 74 procent naar steun van Oekraïeners die in hun eigen land zijn gebleven. Voor de opvang van vluchtelingen in Polen werd 13 procent van de miljoenen ingezet. De rest van het geld ging naar de overige landen waar de samenwerkende hulporganisaties Oekraïners ondersteunen.

De nood blijft het allerhoogst in Oekraïne zelf. Helemaal nu de winter voor de deur staat. Lokale hulporganisaties krijgen daarom steun van Giro555 om huizen te repareren en op die manier winterklaar te maken. "Maar ook dekens, warme kleding en matrassen en beddengoed voor tijdelijke onderkomens zijn hard nodig", zegt Giro555.

Vanavond zendt NPO1 een speciaal programma uit over de Nederlandse hulp in Oekraïne. Daarvoor bezocht Jeroen Pauw samen met Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, plekken waar hulp wordt geboden of waar hulp nog nodig is. "Wie je ook spreekt, kinderen, mannen, vrouwen, oud of jong, iedereen zit vol verhalen van verlies, angst en verdriet", vertelt Ceelen.



Omdat een oplossing voor het conflict nog ver uit zicht is, blijft de Nederlandse steun volgens haar erg hard nodig. "Nu het geweld voortduurt moeten en zullen we een tandje bijzetten. Dankzij de gulle bijdragen van het Nederlandse publiek kan dat. Daarvoor ben ik, namens honderdduizenden Oekraïners, zeer dankbaar.”