Rusland heeft dinsdag opnieuw meerdere Oekraïense steden aangevallen. In onder meer de hoofdstad Kyiv, Mykolaiv, Kryvy Rih, Dnipro, Zhytomyr en Kharkiv hebben lokale en landelijke autoriteiten in de ochtend explosies gemeld, meldt The Kyiv Independent. De aanvallen zijn deels gericht op de energie-infrastructuur van de steden.

Kyrylo Tymoshenko, plaatsvervangend chef van het presidentieel bureau, zegt dat in Kyiv, Zhytomyr en Dnipro stroomvoorzieningsinstallaties zijn geraakt. In het noorden van de Oekraïense hoofdstad waren zeker drie inslagen.

De schade in Dnipro is volgens Tymoshenko aanzienlijk. In Kharkiv waren volgens de burgemeester twee explosies. Daar was een industrieterrein het doelwit.

In Mykolaiv waren drie explosies te horen. Een Russische raket trof daar een appartementencomplex. Een deel van het gebouw raakte volledig verwoest. Een dode is door de hulpdiensten onder het puin vandaan gehaald.

Maandag werd Kyiv nog bestookt met aanvalsdrones. Het was de tweede aanval op de hoofdstad binnen een week. Bij de aanval kwamen vier mensen om het leven, meldde Zelensky.