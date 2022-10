Haar positie kwam de afgelopen dagen steeds veder onder druk te staan, maar de Britse premier Liz Truss zegt absoluut niet terug te zullen treden. In een interview met de BBC reageerde ze maandagavond op alle kritiek op haar nog jonge premierschap.

Meerdere parlementariërs van haar eigen Conservatieve Partij riepen Truss op te vertrekken. "Ik blijf omdat ik ben gekozen om voor dit land te presteren", reageerde ze verbeten op alle kritiek. Die kwam er nadat Truss een omstreden pakket aan belastingmaatregelen doorvoerde.





Daarmee hoopte ze de economie te stimuleren, maar het zorgde juist voor onrust op de financiële markten. De premier zette er daarom deels een streep door en ontsloeg haar vertrouweling en minister van Financiën Kwasi Kwarteng. ZIjn opvolger, Jeremy Hunt, draaide maandag bijna alle belastingverlagingen terug.



"Ik wil de verantwoordelijkheid nemen en sorry zeggen voor de fouten die zijn gemaakt", reageerde Truss op alle commotie. "Ik wilde handelen om mensen te helpen met hun energierekeningen en het probleem van hoge belastingen aanpakken. Maar we gingen te ver en te snel."

Door alle onrust kelderde de partij van Truss in de peilingen. De Britse premier zei tegen de BBC dat "We ons eenvoudigweg niet kunnen veroorloven om onze tijd te besteden met over de Conservatieve Partij praten, in plaats van over wat we moeten leveren."





Ondertussen speculeren Britse media volop over de interne machtsstrijd bij de Conservatieven. Volgens de regels kan Truss pas na een jaar door haar partijgenoten weggestemd worden als premier. Enkele partijleden zouden daarom nu onderzoeken of die regel veranderd kan worden.