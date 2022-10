Van kunststukken tot natuurhistorische objecten en zelfs complete collecties, de Indonesische regering eist ze allemaal terug van Nederland. Dat schrijft Trouw dat een lijst in handen heeft die in juli naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gestuurd.

De objecten op die lijst zijn door Indonesië aangeduid als roofkunst. Daarom eist het land ze nu terug. Het gaat daarbij om losse topstukken maar ook om hele verzamelingen zoals de Dubois-collectie die in het Leidse museum Naturalis is tentoongesteld.



Die collectie bestaat uit zo’n 40.000 fossielen, met als pronkstuk de schedel van de zogeheten Javamens. Die werd in 1891 opgegraven door de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois. De schedel is van cruciaal wetenschappelijk belang geweest in het onderzoek naar de menselijke evolutie.

Indonesië wil verder ook de teugels van het paard van Diponegoro terug. Hij was de leider van een Javaanse opstand tegen het Nederlandse koloniale bewind. Ook de 'Lombokschat' staat op het Indonesische verlanglijstje. Een grote hoeveelheid edelstenen en gouden en zilveren sieraden die door het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden wordt beheerd.

Het ministerie bevestigt dat het van Indonesië het verzoek tot teruggave heeft ontvangen. Een onafhankelijke commissie gaat de lijst met verzoeken nu beoordelen. Daarbij moet per object worden vastgesteld of het daadwerkelijk om roofkunst gaat.

Naturalis laat aan Trouw weten mee te zullen werken. Al vreest een woordvoerder dat de Dubois-collectie in Indonesië niet beter af is dan in Leiden. “We begrijpen de Indonesische claim. Maar de vraag is ook: waar kan de collectie veilig worden bewaard, ontsloten en onderzocht? Ik denk dat ik het antwoord wel weet.”