Jeremy Hunt, de nieuwe Britse minister van Financiën, heeft maandag het eerste deel van zijn belastingplannen gepresenteerd. Ondertussen is de positie van premier Liz Truss na het rampzalige begin van haar ambtsperiode flink onder druk komen te staan.

Hunt werd afgelopen vrijdag aangesteld als opvolger van de ontslagen Kwasi Kwarteng. Die moest na iets meer dan een maand het veld ruimen, omdat zijn plannen om de economie te stimuleren uitdraaiden op een totale mislukking.

In de afgelopen weken holde de Britse economie hard achteruit. De waarde van het pond kelderde en steeds meer mensen kwamen in financiële moeilijkheden.

Hunt probeerde afgelopen weekend al het vertrouwen van de financiële markten te herwinnen. Zo benadrukte hij dat er genoeg inkomsten zijn om de bestedingen van de Britse regering te dekken. De waarde van het Britse pond steeg maandagochtend licht door het toegenomen vertrouwen onder investeerders. Dat is volgens kenners het gevolg van Hunts uitspraken.

Maandag zei hij onder meer dat het "niet juist" is dat de Britse regering extra geld leent om de belastingplannen mee te betalen. Hij kondigde aan bijna alle belastingmaatregelen van zijn voorganger Kwarteng terug te draaien. Zijn volledige plannen maakt Hunt op 31 oktober bekend.

Positie Truss nu al onder druk

Door Kwartengs ontslag en de dramatische gevolgen van het belastingplan is de positie van de premier ruim een maand na haar aantreden al in gevaar.

Meerdere parlementariërs van haar Conservative Party roepen openlijk op tot haar vertrek. Truss kan volgens de regels pas na een jaar door haar partijgenoten weggestemd worden. Maar enkele partijleden zouden al onderzoeken of die regel aangepast kan worden.

Britse media speculeren ondertussen al driftig over mogelijke opvolgers van Truss. De naam van Hunt valt ook veelvuldig. Door zijn komst als minister van Financiën wordt hardop gevraagd wie nou eigenlijk echt de baas is in het Verenigd Koninkrijk.

Ook Rishi Sunak, die het begin september in de strijd om het partijleiderschap nog aflegde tegen Truss, wordt genoemd. Hij waarschuwde tijdens debatten al dat de economische plannen van Truss meer schade dan voordeel zouden opleveren. Hier en daar wordt ook een mogelijke terugkeer van Boris Johnson geopperd.