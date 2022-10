De positie van de Britse premier Liz Truss is maandag verder onder druk komen te staan. Jeremy Hunt, de nieuwe Britse minister van Financiën, heeft maandag een deel van haar belastingplannen afgeschoten.

Meerdere parlementariërs van haar Conservative Party roepen openlijk op tot haar vertrek. Truss kan volgens de regels pas na een jaar door haar partijgenoten weggestemd worden. Maar enkele partijleden zouden al onderzoeken of die regel aangepast kan worden.

Britse media speculeren ondertussen al driftig over mogelijke opvolgers van Truss. De naam van Hunt valt veelvuldig. Door zijn komst als minister van Financiën wordt hardop de vraag gesteld wie nou eigenlijk echt de baas is in het Verenigd Koninkrijk.

Ook Rishi Sunak, die het begin september in de strijd om het partijleiderschap nog aflegde tegen Truss, wordt genoemd. Hij waarschuwde tijdens debatten al dat de economische plannen van Truss meer schade dan voordeel zouden opleveren. Hier en daar wordt ook een mogelijke terugkeer van Boris Johnson geopperd.

74 Britse premier Truss deelt prioriteiten tijdens eerste speech

Omstreden belastingplan werd een fiasco

Truss kondigde na haar aantreden een omstreden pakket belastingmaatregelen aan om de economie te stimuleren. Dat zorgde voor onrust op de financiële markten. De premier zag zich genoodzaakt plannen in te trekken en haar vertrouweling Kwasi Kwarteng te ontslaan als minister van Financiën. Haar partij is ondertussen gekelderd in de peilingen.

Volksvertegenwoordigers van haar partij moeten daardoor vrezen voor verlies van hun parlementszetels. Sky News bericht dat binnen de partij nu openlijk wordt opgeroepen tot het vertrek van Truss. Crispin Blunt was volgens de nieuwszender het eerste conservatieve parlementslid dat dit deed na het vertrek van Kwarteng. Later volgde een handjevol partijgenoten zijn voorbeeld.

Conservatieven zijn sinds 2010 aan de macht

De Conservative Party van Truss bestuurt het Verenigd Koninkrijk sinds 2010. De laatste jaren neemt de politieke onrust toe.

Sinds het referendum over het Britse vertrek uit de Europese Unie in 2016 zijn drie premiers voortijdig opgestapt en vervangen door een partijgenoot.

Truss volgde dit jaar na een interne verkiezing Boris Johnson op, de premier die zijn land uit de EU heeft geloodst.