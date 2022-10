Nigeria werd afgelopen week getroffen door de ergste overstromingen in tien jaar tijd. Het aantal mensen dat daarbij is omgekomen is voorlopig vastgesteld op 603. Ruim 2.400 mensen raakten gewond en zeker 1,3 miljoen mensen moesten hun huis ontvluchten. Dat maakte de Nigeriaanse minister van Humanitaire Zaken zondagavond bekend op Twitter.

27 van de 36 Nigeriaanse deelstaten zijn getroffen door de overstromingen, die worden veroorzaakt door een veel natter regenseizoen dan normaal. Al sinds het begin van de zomer regent het meer dan gewoonlijk in Nigeria. Het vrijkomen van water uit de Lagdo-dam in buurland Kameroen verergert de problemen.

Zo'n 108.000 hectare landbouwgrond is grotendeels verwoest. Daardoor kunnen de overstromingen gevolgen hebben voor de voedselprijzen in het land, waarschuwden rijstproducenten. De invoer van rijst is in Nigeria verboden om de lokale productie te stimuleren.

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties gaf vorige maand al aan dat Nigeria een van de zes landen is waar een groot risico bestaat op catastrofale hongersnood. De komende weken worden nog meer overstromingen verwacht, waarschuwde de minister van Humanitaire Zaken.