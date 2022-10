Bij de brand in de beruchte Iraanse Evin-gevangenis zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Nog eens 61 anderen raakten gewond. Volgens de openbaar aanklager in Teheran is de brand ontstaan na een "intern conflict" tussen gevangenen.

Staatsmedia spraken in eerste instantie van een opstand in de gevangenis. Maar volgens de openbaar aanklager staken gedetineerden een opslagplek voor textiel in brand. Ook zouden er gevechten zijn uitgebroken met bewakers.

De vier doden zijn volgens de Iraanse overheid gevangenen die door de rook stikten. Van de 61 gewonden zouden er 51 in een ziekenhuis zijn behandeld. De orde in de gevangenis is volgens de autoriteiten hersteld.

In de Evin-gevangenis zitten veel politieke gevangenen. Onder hen zijn ook buitenlanders. Ook veel mensen die zijn opgepakt bij de recente protesten zijn naar deze gevangenis gebracht.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "zorgwekkende berichten" over de brand. Het is onduidelijk of een Nederlandse die door het Iraanse regime is gearresteerd, ook hier gevangen zit. Hierover heeft het ministerie "geen formele bevestiging" ontvangen van de autoriteiten.

38 Schoten klinken tijdens brand in beruchte Iraanse gevangenis

Al wekenlang protesten in Iran

In Iran wordt al wekenlang geprotesteerd. De onrust in het land ontstond na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf vorige maand in politiehechtenis nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze niet zou hebben voldaan aan de kledingvoorschriften. Ook zaterdag waren er in het hele land protesten, die steeds openlijker tegen de regering gericht zijn.

Volgens de openbaar aanklager zou er geen verband zijn tussen de opstand en de protesten in Iran. Maar wat er precies in de gevangenis is gebeurd, is niet onafhankelijk vast te stellen.