Twee verdachten van de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982 zijn vrijdagnacht in El Salvador opgepakt, meldt Zembla. Het land vraagt de VS daarnaast om uitlevering van kolonel Mario Reyes Mena. Hij wordt gezien als hoofdverantwoordelijke voor de moord.

Zembla spoorde in 2018 de verblijfplaats van Reyes Mena op. Het is voor het eerst dat er arrestaties zijn verricht in de veertig jaar oude moordzaak.

De opgepakte verdachten zijn oud-minister van Defensie generaal Guillermo García en kolonel Francisco Antonio Morán, destijds directeur van een speciale politiedienst.

García woonde tot 2016 in de Verenigde Staten. Hij werd uitgezet vanwege zijn verleden met mensenrechtenschendingen in El Salvador.

De verdachten komen maandag voor de rechter in Chalatenango. Volgens Zembla is Nederlandse justitie onderweg naar El Salvador om het tweetal te spreken.

Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag maakten in 1982 voor de IKON een reportage over de gewelddadige burgeroorlog in El Salvador. Toen ze in het door de linkse opstandelingenbeweging FMLN beheerste guerrillagebied probeerden te komen, liepen ze in een hinderlaag van het regeringsleger en werden ze doodgeschoten.