De Franse politie heeft zes mensen aangehouden vanwege de dood van het twaalfjarige meisje Lola. Haar lichaam werd vrijdag gevonden in een koffer in Parijs. Haar handen en voeten waren vastgebonden, er zat tape over haar gezicht en ze was gestikt.

Het is niet bekend of alle zes opgepakte personen ook officieel verdachten zijn, maar een van hen is een jonge vrouw die op beelden van beveiligingscamera's met Lola te zien is. Ook sleepte ze met een grote koffer bij het pand waar het meisje woonde. Deze vrouw wordt in Franse media een hoofdverdachte genoemd. Ze is in een voorstad van Parijs (Bois-Colombes) gearresteerd.

Lola was vrijdagmiddag als vermist opgegeven. De politie kwam snel in actie, omdat er aanwijzingen waren voor een ontvoering. De moeder van Lola meldde dat haar dochter niet was thuisgekomen.

Haar vader, die conciërge is van het pand waarin ze wonen, vertelde de politie juist dat er op bewakingscamera's te zien is dat ze die middag wél was teruggekeerd. Op de beelden was ook de vrouw met de grote koffer te zien.

Een dakloze vond het dode meisje aan het eind van de avond. Ze lag in een koffer een straat verderop.

Nieuwszender BFMTV meldt dat twee cijfers op het lichaam waren geplaatst: een één en een nul. De politie heeft daar zelf nog niets over gezegd.