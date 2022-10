In de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, waar veel politieke gevangenen vastzitten, zijn zaterdagavond brand en gevechten uitgebroken. Ook zou er geschoten zijn.

Er zijn zeker acht gewonden gevallen in de gevangenis in de Iraanse hoofdstad, meldt staatspersbureau IRNA. Op sociale media gaan beelden rond waarop vlammen en grote rookpluimen te zien zijn.

Gevangenen en bewakers zou slaags zijn geraakt, waarna een textielopslag in brand werd gestoken. Volgens een veiligheidsofficier is de orde inmiddels hersteld. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat er nog steeds rook opstijgt uit de gevangenis en veel ambulancesirenes te horen zijn.

In de Evin-gevangenis, aan de noordkant van de Iraanse hoofdstad, worden veel politieke gevangenen en tegenstanders van het regime vastgehouden, onder wie Iraniërs met een dubbele nationaliteit. Ook veel demonstranten die bij de recente protesten zijn opgepakt, zitten hier vast. De gevangenis wordt al langer bekritiseerd vanwege mensenrechtenschendingen.

Mensen hangen uit ramen

Een ooggetuige meldt dat in gebouwen vlak bij de gevangenis mensen uit hun ramen hangen en "dood aan Khamenei" roepen. Khamenei is de geestelijke leider van Iran.

In Iran wordt al weken dagelijks geprotesteerd. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de onrust in de gevangenis en de recente protesten.

Een maand geleden trokken betogers de straten in na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hidjab niet op de correcte manier zou hebben gedragen. Betogers houden de overheid verantwoordelijk voor de fatale mishandeling. Bij de protesten treden de Iraanse veiligheidstroepen hard op en zijn volgens mensenrechtenorganisaties honderden doden gevallen.