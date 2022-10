Een twaalfjarig vermist meisje uit Parijs is vrijdag dood teruggevonden in een koffer in de buurt van haar woning. Alles wijst erop dat ze is vermoord. In verband met de vondst van de koffer zijn vier mensen aangehouden, meldt het Franse persbureau AFP zaterdag.

Volgens Franse media gelden zij niet automatisch als verdachten. Er zou ook een voorbijganger worden gehoord.

De koffer werd vrijdagavond ontdekt. Enkele uren daarvoor had de moeder van het meisje er melding van gemaakt dat haar dochter niet was thuiskomen. De vader, die conciërge is van het pand waarin het gezin woont, zei tegen de politie dat bewakingsbeelden laten zien dat het meisje vrijdagmiddag wél thuis is geweest.

Volgens lokale media is later op de beelden te zien dat iemand met moeite een koffer wegsleept vanuit het souterrain of de kelder van het huis. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV gaat het om een jonge vrouw. Zij zou nog voortvluchtig zijn.

Vindplaats koffer niet helemaal duidelijk

Franse media zijn niet eenduidig over de vindplaats van de koffer. BFMTV bericht dat de koffer is gevonden in de Rue d'Hautpoul, vlak bij de Rue Manin, de straat waar het meisje woonde. Andere media melden dat de koffer met het lichaam van het meisje is gevonden in de kelder van het pand waar ze woonde.

De Franse politie heeft verder geen details bekendgemaakt over de zaak zelf of de doodsoorzaak. Volgens lokale media heeft het meisje wonden aan haar keel. Ook zou ze zijn vastgebonden aan handen en voeten en had ze tape over haar gezicht.

Het Franse openbaar ministerie onderzoekt de zaak als een ontvoering en moord.