Bij een explosie in een kolenmijn in het noordwesten van Turkije zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. Elf mensen zijn gewond naar ziekenhuizen gebracht. Zes gewonden zijn zo ernstig gewond dat ze naar het 280 kilometer westelijker gelegen Istanboel zijn gevlogen voor behandeling.

Verscheidene ministers zijn naar de plek van de ramp gegaan en president Recep Tayyip Erdogan komt zaterdag ook naar Amasra, de kustplaats aan de Zwarte Zee waar de mijnexplosie plaatsvond.

Het definitieve dodental is nog onduidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zei volgens Turkse media dat na de eerdere bevestiging van 26 sterfgevallen nog 14 lichamen zijn aangetroffen.

Eerder werd gemeld dat 15 mensen nog in de mijn ingesloten zaten en dat die waarschijnlijk gered konden worden. Het is niet bekend of de 14 dood aangetroffen mensen tot deze groep behoorden.

41 Dodelijke explosie in Turkse kolenmijn leidt tot chaos

In Turkije vinden vaak explosies in mijnen plaats

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar waarschijnlijk hoopten zich brandbare gassen op in de mijn. In Turkije gebeuren wel vaker ongelukken in mijnen, volgens waarnemers doordat veiligheidsvoorschriften ontoereikend zijn of niet nageleefd worden.

In 2014 kwamen ruim driehonderd mensen om het leven door een grote explosie in een kolenmijn in de streek rond Izmir.