Het Finse parlement bespreekt dinsdag de bouw van een hek aan de Fins-Russische grens. Als het plan erdoorheen komt, heeft Finland zeker geen primeur. Sinds de val val de Berlijnse Muur komen er in Europa namelijk alleen maar grenshekken bij.

Het Finse hek zou 10 tot 20 procent van de 1.300 kilometer lange grens moeten afsluiten voor vluchtende Russen. Het project kost honderden miljoenen euro's, meldt The Helsinki Times.

Veel Europese landen gingen Finland voor. De EU telt ondertussen ruim 2.000 kilometer aan muren en hekken om migranten tegen te houden, blijkt uit recent onderzoek. Dat terwijl na de val van de Berlijnse Muur juist bijna alle omheiningen waren verdwenen.

De meeste hekken werden geplaatst rond 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. De regering van Hongarije, onder leiding van Viktor Orbán, besloot kilometerslange hekken langs de Servische en Kroatische grens te plaatsen. Volgens Orbán deed de Europese Unie niet genoeg om de vluchtelingenstroom te stoppen.

Ook Slovenië trok dat jaar een hek op bij de grens met Kroatië. Griekenland bouwde er een bij de grens met Noord-Macedonië.

De EU telt 2.000 kilometer aan hekken. De buitengrens van de unie is zo'n 15.000 kilometer lang.

Migranten als politiek wapen

Ook dichter bij ons land verrijzen grenshekken en -muren. Bijvoorbeeld in het Franse Calais, waar veel migranten proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat tegen te gaan, werd er in 2016 een muur van 4 meter hoog neergezet.

De recentst gebouwde muur staat in Polen. In de zomer van 2021 kwamen veel migranten via Belarus het land binnen. President Alexander Lukashenko zette migranten in als "politiek wapen", omdat de EU volgens eigen zeggen zijn verkiezingswinst niet erkende.

Dit jaar heeft Polen de bouw van de 186 kilometer lange muur afgrond. De metalen constructie is omstreden: in de omgeving van de muur zijn lichamen van migranten gevonden. Zij kwamen waarschijnlijk om het leven door uitputting of onderkoeling.

Ook loopt de muur dwars door kwetsbare natuur, zoals het Woud van Bialowieza. Dat is het laatste oerbos van Europa.

De muur aan de Pools-Belarussische grens. De muur aan de Pools-Belarussische grens. Foto: Getty Images

Europese Commissie geen voorstander

Twaalf Europese landen vroegen de Europese Commissie vorig jaar om geld voor hekken. Dat waren Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Tsjechië en Slowakije. Zo is Griekenland bang dat buurland en rivaal Turkije dezelfde tactiek als Belarus toepast.

"We geloven dat de veiligheid aan onze grenzen gelijkstaat aan die van de hele EU", vond parlementslid Takis Theodorikakos. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was duidelijk. "Er zal nooit financiering zijn voor prikkeldraad en muren", zei ze. Volgens de Commissie zijn hekken niet efficiënt om (illegale) migratie tegen te gaan.

Experts sluiten zich daarbij aan. In een recent rapport van het Migration Policy Institute staat dat muren geen einde maken aan migratie - de migratiestromen worden slechts verplaatst. Daarbij zijn er talloze manieren om muren te omzeilen, bijvoorbeeld met tunnels, ladders, valse documenten of omkoping.

Uit een andere analyse blijkt dat migranten door muren eerder geneigd zijn om zich permanent in een land te vestigen. Dat komt doordat arbeiders die niet vrij van en naar hun gastland kunnen reizen, vaker gezinnen met zich meenemen.