Een Canadese rechtbank heeft de Nederlander Aydin C. veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf wegens afpersing en intimidatie van Amanda Todd. Het Canadese meisje pleegde in 2012 zelfmoord. Ze was vijftien jaar.

De Canadese justitie eiste dinsdag twaalf jaar cel voor C. De aanklager noemde de daden van de man "moreel verwerpelijk" en het gedrag van de Nederlander "had verwoestende gevolgen".

De rechter erkende dat een "aanzienlijke celstraf" op zijn plaats is. "Met technologische middelen, waarbij hij zijn eigen identiteit verdoezelde, kreeg C. informatie over Amanda die hij gebruikte bij zijn criminele daden. Hij manipuleerde Amanda met vriendelijke aansporingen en bedreigingen die hij ook waarmaakte", verklaarde de rechter haar oordeel.

Canadese media noemen het ongebruikelijk dat een rechter een hogere straf oplegt dan waar het Openbaar Ministerie om vraagt.

Donderdag had de advocaat van C. nog gepleit voor een gevangenisstraf van twee jaar voor zijn cliënt. Meer gevangenisstraf zou "onnodig zwaar" zijn voor C.

In Nederland kreeg hij al een gevangenisstraf van elf jaar opgelegd voor soortgelijke misdrijven tegen 33 jonge slachtoffers. Hij haalde zijn slachtoffers, van jonge meisjes tot homoseksuele mannen, over om voor de webcam uit de kleren te gaan en gebruikte die beelden voor afpersing.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat Aydin C. aan Canada is uitgeleverd voor zijn proces. Hij zal op termijn naar Nederland komen om zijn straf verder uit te zitten.

De Canadese Amanda Todd maakte tien jaar geleden op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven. Ze kreeg na haar dood grote internationale bekendheid door een filmpje dat ze online had gezet. In de video legde de tiener uit dat ze was afgeperst met naaktbeelden van haarzelf.

C. wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. De Nederlander, die overigens niet vervolgd werd voor haar dood, ontkent alle schuld.