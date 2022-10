Twee broers moeten veertig jaar de cel in voor de moord vijf jaar geleden op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. De broers ontkenden vrijdag aan het begin van de zitting betrokkenheid, maar na een deal met justitie bekenden de twee halverwege de rechtszaak schuld.

In ruil voor de bekentenis kregen de broers George (59) en Alfred (57) Degiorgio uiteindelijk een mildere straf. Caruana Galizia stierf op 53-jarige leeftijd, doordat op 16 oktober 2017 bom in haar auto ontplofte. De journalist deed onderzoek naar corruptie in Malta.

Vorig jaar kreeg een derde verdachte al vijftien jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de moord. Verder is een levenslange celstraf geëist tegen de rijke Maltese zakenman Yorgen Fenech. Hij is door een tussenpersoon, die ook is opgepakt, aangewezen als de opdrachtgever.

Volgens een onderzoekscommissie is de Maltese staat deels verantwoordelijk voor de dood van Caruana Galizia. In een vorige maand verschenen rapport staat dat de staat zou hebben nagelaten de risico's voor Caruana Galizia te erkennen en redelijke maatregelen te treffen.

Omtzigt onderzocht moord namens EU

Na de aanslag moest de regering van premier Joseph Muscat opstappen, omdat duidelijk werd dat leden van zijn regering banden hadden met Fenech en dat zij geld zouden ontvangen van de zakenman.

De huidige premier Robert Abela heeft de familie van de gedode journalist excuses aangeboden en zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het niet weer kan gebeuren.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft namens de Raad van Europa als speciaal onderzoeker zich ook met de moord beziggehouden.