Een explosie in een Turkse kolenmijn heeft vrijdag aan zeker veertien mijnwerkers het leven gekost. Ook raakten meerdere andere mijnwerkers gewond, aldus de Turkse minister van Volksgezondheid. Door de explosie stortte de mijn in de noordelijke provincie Bartin deels in.

Eerder op de avond zei gouverneur Nurtac Arslan dat er "44 mensen 300 meter onder de ingang van de mijn vastzaten, en vijf mensen nog 350 meter lager". Maar onbekend is óf en hoeveel er daarvan nog onder de grond vastzitten. Enkele mijnwerkers zouden op eigen kracht boven zijn gekomen.

De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De Turkse autoriteit AFAD op het gebied van rampen zei in eerste instantie dat de explosie vermoedelijk was veroorzaakt door een transformator. Maar later trok de dienst die verklaring in. Lokale media melden dat de explosie is veroorzaakt door gas.

Op beelden van de Turkse televisie is te zien hoe mensen naar ambulances worden gedragen, terwijl hulpdiensten de mijn betreden. Ook zijn er veel familieleden en vrienden van mijnwerkers naar de rampplek gekomen.

Verder zouden ook de Turkse ministers van Energie en Binnenlandse Zaken op weg zijn naar het mijngebied nabij de Zwarte Zee. De autoriteiten van de provincie Bartin zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie.