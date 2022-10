Een explosie in een Turkse kolenmijn heeft vrijdag aan zeker 22 mijnwerkers het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond en bijna 50 mijnwerkers zitten honderden meters onder de grond nog vast. Door de explosie stortte de mijn in de noordelijke provincie Bartin deels in.

De Turkse minister van Volksgezondheid maakte eerder op de avond bekend dat 28 kompels uit de mijn zijn gered, het merendeel met verwondingen. Enkele mijnwerkers zouden op eigen kracht boven zijn gekomen.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu, die naar de rampplek afreisde, waren 110 mensen vrijdag in de mijn aan het werk. "We worden met een triest beeld geconfronteerd", aldus Soylu tegen verslaggevers ter plaatse.

De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een transformator, denkt de AFAD, de Turkse autoriteit op het gebied van rampen. De minister van Energie Fatih Donmez is ook in het mijngebied vlak bij de Zwarte Zee en zei dat uit de eerste berichten naar voren komt dat de ontploffing het gevolg is van brandbare gassen die in de kolenmijn aanwezig waren.

Op beelden van de Turkse televisie is te zien hoe mensen naar ambulances worden gedragen, terwijl hulpdiensten de mijn betreden. Ook zijn er veel familieleden en vrienden van mijnwerkers naar de rampplek gekomen.