De Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng is vrijdag ontslagen, melden Britse media als BBC News en The Times. Hij was pas sinds 6 september in functie. Kwarteng moet het veld ruimen vanwege alle ophef over de omstreden belastingplannen van premier Liz Truss. Oud-gezondheidsminister Jeremy Hunt volgt Kwarteng op.

Twee weken na zijn aantreden kondigde Kwarteng de economische plannen aan die hij samen met Truss had opgesteld. Daarin was onder meer een grote belastingverlaging voor de rijken opgenomen. Zo werd de hoogste belastingschaal geschrapt.

Het idee was dat het geld van rijke mensen zou 'doorsijpelen' naar minder rijke mensen. Daardoor zou iedereen meer geld te besteden hebben en zou de economie flink groeien.

De plannen kregen direct veel kritiek en bleken in de praktijk ook dramatisch uit te pakken. De afgelopen weken holde de Britse economie hard achteruit. De waarde van het pond kelderde en steeds meer mensen kwamen in financiële moeilijkheden.

Als gevolg van de onrust trok Truss een deel van haar plannen al in. De premier geeft later op vrijdag een persconferentie waarin ze naar verluidt een ommezwaai in die belastingplannen gaat aankondigen. Truss zou onder meer een verhoging van de bedrijfsbelasting willen aankondigen. Eerder had ze gezegd die belasting niet te willen verhogen.

Kwarteng volgende naam op kerkhof der ministers van Financiën

Kwarteng is de op een na kortst zittende minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk ooit. Iain Macleod overleed in 1970 dertig dagen na zijn aantreden aan de gevolgen van een hartaanval.

Kwarteng wordt vervangen door oud-minister Jeremy Hunt. Hunt was eerder achtereenvolgens minister van Cultuur, minister van Volksgezondheid en minister van Buitenlandse Zaken. In die laatste functie maakte hij in juli 2019 plaats voor huidig premier Truss.

Het VK is inmiddels toe aan de vijfde minister van Financiën sinds 2019. In die periode waren ook de ambtsperiodes van Nadhim Zahawi (63 dagen) en Sajid Javid (204 dagen) erg kort.

Kwarteng en Truss zijn al jaren goed bevriend en zijn tegenwoordig zelfs buren. In zijn afscheidsbrief prijst Kwarteng Truss voor haar "toewijding en vastberadenheid". Hij laat weten nog altijd te geloven dat "uw (Truss, red.) visie nog steeds de juiste is".