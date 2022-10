Afgelopen zomer gebeurde het geregeld: asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen. Een soortgelijke situatie is ook in Brussel te zien. Afgelopen week brachten voor het eerst ook minderjarigen de nacht buiten het aanmeldcentrum door. "Er zijn mensen die al acht weken op straat leven".

Het is rond het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in het centrum van Brussel al ruim een jaar erg druk. Zo druk, dat mensen op straat moeten slapen. Dat zorgde voor onrust op straat. Nadat medewerkers van de uitvoerende organisatie Fedasil hadden gestaakt uit onvrede met de situatie, werd het registratieloket (en de bijbehorende wachtrij) verhuisd naar de verderop gelegen Pachecolaan.

De problemen werden deze week nog groter. Waar VluchtelingenWerk Vlaanderen een jaar geleden nog vooral alleenreizende mannen op straat zag slapen, moesten afgelopen week voor het eerst ook kinderen buiten overnachten. De hulporganisatie noemde dat "een nieuw dieptepunt in de opvangcrisis".

December 2021: Gemeentemedewerkers halen tentjes weg die rondom Klein Kasteeltje waren opgezet. December 2021: Gemeentemedewerkers halen tentjes weg die rondom Klein Kasteeltje waren opgezet. Foto: Getty Images

Hulporganisaties springen bij

"We zien vergelijkbare situaties met die in Ter Apel", zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Vlaanderen. Zo hebben VluchtelingenWerk en andere hulporganisaties donderdag opvang moeten regelen in hotels voor tientallen gezinnen, omdat deze anders geen dak boven hun hoofd kregen.

Deze gezinnen krijgen voorrang op alleenstaande mannen. Zij moeten nu nog vaak op straat slapen. Volgens de woordvoerder zijn onder hen mannen mensen die al acht weken op straat leven. Hun asielaanvraag wordt steeds afgewezen. Toch blijven ze het proberen.

Net als in Nederland, is Artsen zonder Grenzen ook hier bijgesprongen om voor wachtende mensen te zorgen. Sinds dinsdag staat er een medische hulppost bij de Pachecolaan, zegt een woordvoerder van het Belgische Artsen zonder Grenzen. De eerste avond hebben ze gelijk al een meisje van twintig maanden oud af moeten voeren. Ze was erg ziek geworden van malaria.

De medewerkers zien vooral veel tuberculose, huidziektes en andere besmettelijke aandoeningen. "De mensen zijn al lang op de vlucht."

Belgische minister wil hulp van andere ambtenaren

In België speelt het probleem met asielopvang al jaren. Dat heeft diverse oorzaken, legt de woordvoerder van VluchtelingenWerk Vlaanderen uit. Het aantal asielaanvragen is de laatste maanden iets gestegen, maar volgens hem zijn het geen enorme cijfers. "Het is vooral een probleem uit de politiek en het beleid."

Ook in België is er weinig ruimte in de asielopvang. Dat heeft onder andere te maken met de lange duur van de asielprocedure. Inmiddels is het aantal opvangplekken vergroot naar 31.600. Daar verblijven nu 30.361 personen. Ter vergelijking: dat zijn er in Nederland ruim 48.000, inclusief tijdelijke (crisis)noodopvang.

Tegelijkertijd zijn er in België gewoonweg niet genoeg mensen om al die plekken te runnen. Staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) riep vrijdagochtend op het Belgische Radio 1 om personeel uit andere overheidsdiensten in te zetten. De inspanningen van Fedasil zijn volgens haar "enorm". "Het voorbije jaar hebben we bijna vijfduizend nieuwe plaatsen gecreëerd." Maar de organisatie kan het niet aan om voor meer plekken te zorgen, zei ze. "Dat komt voornamelijk door een tekort aan personeel."

Tot de Belgische politiek met een oplossing komt, is het "elke dag afwachten hoeveel mensen op straat terechtkomen", zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk. "Er moet iets gebeuren. We moeten dit oplossen, omdat het anders van kwaad tot erger gaat."