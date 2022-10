Het parlement van Irak heeft donderdag Latif Rashid tot nieuwe president gekozen. Hij versloeg de zittende president Barham Salih. Met de benoeming van Rashid hoopt Irak snel een einde te maken aan de politieke impasse waar het land al bijna een jaar in verkeert.

De 78-jarige Rashid is van oorsprong ingenieur. Hij studeerde aan de University of Manchester. Van 2003 tot 2010 was hij minister van Water in Irak. Rashid is van Koerdische afkomst en lid van de Patriottische Unie van Koerdistan. Daarmee is hij een partijgenoot van de laatste drie presidenten van Irak, onder wie Salih.

Voor een benoeming van een president is een tweederdemeerderheid nodig in het parlement. Die kreeg Rashid pas in de tweede stemronde. Begin dit jaar probeerde het Iraakse parlement al drie keer een nieuwe president te kiezen. Maar toen kwamen er te weinig parlementsleden opdagen voor een geldige stemming.

Rashid benoemde direct na zijn verkiezing Mohammed Shia Al Sudani tot premier. Al Sudani krijgt daarmee de taak om een nieuw kabinet te vormen.

Irak verkeert in een politieke crisis sinds de parlementsverkiezingen van vorig jaar. Daar werd de sjiitische leider Muqtada Al Sadr de grootste met zijn partij. Hij slaagde er niet in een regering te vormen, omdat niemand met hem wilde samenwerken. In augustus zei Al Sadr dat hij zich zou terugtrekken uit de politiek. Dat leidde in Bagdad tot zware rellen onder zijn volgelingen.