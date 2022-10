Een Amerikaanse jury wil dat de man die in 2018 zeventien mensen doodschoot op een school in Florida levenslang krijgt. De rechter moet de strafmaat nog bepalen en doet op 1 november uitspraak. De openbaar aanklager had de doodstraf geëist tegen de destijds negentienjarige man, maar de rechter kan die straf nu niet meer opleggen.

In februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie schoolmedewerkers om bij de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Nog eens zeventien anderen raakten gewond. De schutter was destijds door de school geschorst.

De doodstraf was alleen mogelijk als alle twaalf leden van de jury voor een van de aanklachten unaniem hadden ingestemd met die strafmaat. En zelfs in dat geval kan de rechter een lichtere straf opleggen. De rechter kan niet een levenslange celstraf verzwaren naar de doodstraf.

De jury moest de situatie van elk dodelijk slachtoffer afzonderlijk beoordelen. In alle gevallen vond de jury een levenslange celstraf op zijn plaats. Voor de doodstraf moeten verzwarende factoren, zoals het van dichtbij executeren van slachtoffers, worden bewezen én opwegen tegen bezwaren van de verdediging.

Het advocatenteam van de verdachte wees onder meer op zijn psychische stoornissen. Die liep de verdachte op door overmatig drankgebruik van zijn moeder tijdens de zwangerschap. Die argumenten lijken een doodstraf te hebben afgewend.

Verdachte pleitte voor levenslange celstraf

De jury heeft één dag nodig gehad om tot een veroordeling te komen. De nu 24-jarige verdachte vroeg tijdens zittingen om een levenslange celstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Op die manier kan hij naar eigen zeggen "de rest van zijn leven anderen helpen".

Tijdens de rechtszaak bekende de man dat hij verantwoordelijk is voor de schietpartij. Ook zei hij "diepe spijt" te hebben van zijn daad. De advocaten beaamden dat hun cliënt "een vreselijke misdaad" heeft begaan.

De moorden leidden tot een nationale door scholieren geleide beweging voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen.