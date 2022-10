De Duitse politie heeft donderdag een 75-jarige vrouw aangehouden voor het beramen van de ontvoering van gezondheidsminister Karl Lauterbach. Volgens de Duitse autoriteiten heeft Elisabeth R. een leidende rol in de extreemrechtse groep die achter de plannen zat.

De groep wilde Lauterbach ontvoeren vanwege de coronamaatregelen. In april werden al vier mensen opgepakt, R. is de vijfde verdachte in de zaak. De vrouw zou betrokken zijn geweest bij het kopen van wapens en explosieven. Ook denkt de politie dat ze de plannen van de groep coördineerde.

Volgens de aanklagers was het plan om Lauterbach met geweld te ontvoeren en zijn lijfwachten indien nodig te doden. Toen de plannen in april aan het licht kwamen, maakte Lauterbach bekend dat hij onder politiebescherming stond.

De extremistische groep waarvan de vrouw lid zou zijn, verzet zich tegen de Duitse democratie. Zo wilden ze een langdurige landelijke stroomstoring veroorzaken. In die chaos zouden ze de democratie omver willen werpen.