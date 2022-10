Complotdenker Alex Jones is opnieuw gestraft voor zijn beweringen over de schietpartij op de Amerikaanse basisschool Sandy Hook. Jones beweerde dat het incident in 2012 een hoax was. Dat kost hem nu 965 miljoen dollar (bijna 1 miljard euro) aan schadevergoeding.

Het geld is bestemd voor ouders van de overleden kinderen. In augustus werd Jones ook al veroordeeld tot het betalen van 49,3 miljoen dollar aan de ouders van een van de overleden kinderen.

In 2012 werden twintig kinderen en zes volwassenen doodgeschoten op de basisschool in de staat Connecticut. Jones beweerde meerdere keren dat de schietpartij een hoax was die door de regering was georganiseerd om Amerikanen het recht op wapenbezit te ontnemen. De ouders van de overleden kinderen waren volgens hem acteurs.

Na Jones' beweringen moesten de ouders jarenlang pesterijen en emotionele stress doorstaan. Ook werden zij zowel op straat als online bedreigd. "Dat terwijl zij nog om het verlies van hun kind rouwden. Jones heeft ze in dat proces een trap nagegeven", zo sprak advocaat Chris Mattei.

Geen excuses, wel erkenning dat schietpartij plaatsvond

Jones heeft tijdens het proces toegegeven dat de schietpartij heeft plaatsgevonden. Wel weigerde hij zich te verontschuldigen tegenover de families.

Na het horen van de schadevergoedingen zei Jones in beroep te gaan. Hij noemde het oordeel van de jury "een grap".

De 48-jarige Jones verspreidt via Infowars meerdere complottheorieën. Hij beweert onder meer dat de regering van toenmalig president George Bush achter de aanslagen van 11 september 2001 zit.

Jones is verbannen van onder meer Twitter, YouTube, Facebook, Spotify, Apple, Pinterest en Vimeo. Wel kan hij oud-president Donald Trump tot zijn fans rekenen, wat het bereik van zijn complottheorieën vergroot.