De ANWB heeft inmiddels zo'n 350 hulpvragen ontvangen van Nederlanders die gestrand zijn in Frankrijk. In het land hebben tankstations geen brandstof meer als gevolg van stakingen. Daardoor kunnen toeristen niet meer terugrijden.

De ANWB adviseert Nederlanders die naar Frankrijk reizen hun tank vol te gooien bij de grens in België of Luxemburg. "Bedenk van tevoren of je daarmee de hele reis uit de voeten kan. Als dat niet lukt en het is mogelijk, stel de reis dan uit", zegt een woordvoerder.

"Laat het er in Frankrijk niet op aankomen en tank regelmatig vol, want in bepaalde gebieden is het echt lastig om brandstof te krijgen. Bij de tankstations waar nog wel brandstof te krijgen is, staan lange rijen."

Op de website van de ANWB is te vinden welke Franse tankstations momenteel nog genoeg brandstof op voorraad hebben. "Maar de situatie kan snel veranderen, dus wees daarop voorbereid", waarschuwt de woordvoerder. Om hamsteren tegen te gaan, is het vullen van jerrycans niet toegestaan.

Nederlanders die al op vakantie zijn, kloppen bij de ANWB aan met vragen over de brandstofschaarste of voor hulp omdat ze stilstaan zonder brandstof. De ANWB ontving meldingen van Nederlanders uit bijna heel Frankrijk, met uitzondering van de regio Bretagne en het zuidelijke grensgebied bij Spanje.

De lokale sleep- en bergingsbedrijven waar de ANWB mee samenwerkt, rijden alleen nog uit voor onveilige situaties. "Bijvoorbeeld als iemand stilstaat langs de snelweg. Maar staat iemand stil met een lege tank in de buurt van een hotel of op de camping, dan moet er gewacht worden totdat er genoeg brandstof is in het gebied."