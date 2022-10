Een militaire rechtbank in Myanmar heeft Aung San Suu Kyi woensdag nog eens zes jaar cel opgelegd wegens vermeende corruptie. Dat betekent dat de 77-jarige afgezette Myanmarese leider nu in totaal 26 jaar gevangenisstraf moet uitzitten.

Aung San Suu Kyi was al veroordeeld voor andere delicten, zoals opruiing, verkiezingsfraude, het schenden van de coronaregels, het illegaal importeren en bezitten van portofoons en nog vijf andere beschuldigingen van corruptie.

De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991 heeft de aanklachten altijd ontkend. Onafhankelijke deskundigen zeggen dat alle beschuldigingen tegen haar politiek gemotiveerd zijn. Het zouden pogingen zijn om haar in een kwaad daglicht te stellen en om haar er van te weerhouden deel te nemen aan de volgende verkiezingen die het leger heeft beloofd in 2023.

Aung San Suu Kyi werd begin 2021 afgezet door het leger van Myanmar. Het leger weigerde haar grote verkiezingsoverwinning van eind 2020 te accepteren. Sinds haar afzetting kent het Aziatische land weer een militaire dictatuur.