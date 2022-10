De Canadese justitie eist 12 jaar cel voor de Nederlander Aydin C. uit Tilburg, voor onder meer afpersing en intimidatie van een Canadees meisje dat uiteindelijk zelfmoord pleegde.

De aanklager noemt de daden van C. "moreel verwerpelijk", melden Canadese media over de zaak in New Westminster. Het gedrag van de Nederlander had verwoestende gevolgen, aldus justitie verder.

C., die in Nederland al een straf uitzit, zou geen interesse tonen zich te verbeteren. Er is een groot risico dat hij opnieuw in de fout gaat en om kinderen te beschermen moet hij achter slot en grendel, stelt de aanklager.

De Canadese Amanda Todd maakte tien jaar geleden op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Ze kreeg na haar dood grote internationale bekendheid door een filmpje dat ze online had gezet. In de video legde de tiener uit dat ze was afgeperst met naaktbeelden van haarzelf.

Straf van 11 jaar in Nederland

C. wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. De Nederlander, die niet wordt vervolgd voor haar dood, ontkent alle schuld. Nederland leverde C. in 2020 uit aan Canada, waar een jury hem schuldig achtte. De rechtbank in New Westminster zou eigenlijk enkele weken geleden al een strafmaat bepalen, maar dat ging toen niet door omdat een aanklager het coronavirus had opgelopen.

C. kreeg eerder in Nederland al een gevangenisstraf van bijna 11 jaar. Hij haalde zijn slachtoffers, van jonge meisjes tot homoseksuele mannen, over om voor de webcam uit de kleren te gaan en gebruikte die beelden voor afpersing.