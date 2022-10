De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft dinsdag een plan aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen in het land terug te dringen. Volgens het plan worden boeren in Nieuw-Zeeland vanaf 2025 belast voor de uitstoot van hun bedrijven. Ardern spreekt van een wereldprimeur.

"Het voorstel zou ervoor zorgen dat Nieuw-Zeelandse boeren vooroplopen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het zou ook een concurrentievoordeel opleveren en ons exportmerk versterken", zegt Ardern. "Geen enkel ander land heeft zo'n systeem, dus onze boeren hebben straks het voordeel dat ze de eersten zijn."

Als het systeem over drie jaar wordt ingevoerd, moeten boeren een gereguleerde prijs betalen voor hun uitstoot van methaan, koolstofdioxide en stikstof.

Nieuw-Zeeland is wereldwijd de grootste exporteur van zuivel. De agrarische sector is dan ook belangrijk voor de economie. De boeren zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot van broeikasgassen in het land.

Volgens Ardern zorgt het plan om boeren te belasten ervoor dat het Nieuw-Zeeland lukt om in 2030 10 procent minder methaan uit te stoten dan in 2017.

Maar veel boeren zijn niet tevreden, omdat ze vinden dat de regering niet al hun suggesties in overweging neemt. Boerenorganisaties vrezen voor de toekomst van de sector. Zo zijn ze bang dat boeren hun bedrijven niet zullen voortzetten als die te maken krijgen met te hoge kosten.