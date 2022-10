De tropische storm Julia heeft in Midden-Amerika aan zeker 28 mensen het leven gekost. Hevige regenval zorgt vooral in El Salvador, Honduras en Guatemala voor levensgevaarlijke situaties.

In Guatemala kwamen vijf mensen om het leven toen het huis waarin ze aan het schuilen waren instortte, meldt persbureau AP. En in de provincie Huehuetenango, vlakbij Mexico, stierven negen mensen onder wie een soldaat die reddingswerkzaamheden uitvoerde.



Ook in buurland El Salvador vielen er door de stortregens slachtoffers. Een man stierf toen hij door de stroming werd meegesleurd, een omvallende boom kostte iemand anders het leven. Meerdere rivieren zijn buiten hun oevers getreden waardoor El Salvador de noodtoestand uitriep en 80 schuilplaatsen opende.

Autoriteiten meldden dat vijf legersoldaten stierven nadat een muur was ingestort bij een huis waar ze hun toevlucht zochten. In de plaats Comasagua voerden honderden politieagenten en soldaten vlak daarvoor anti-bende-invallen uit.

Ook in Honduras vielen meerdere dodelijke slachtoffers door het natuurgeweld. De tropische storm Julia is wat windkracht betreft wat afgezwakt. Toch komt het Amerikaanse Orkaancentrum met waarschuwingen. Zo is er grote kans op nog meer hevige regenval die zorgt voor modderstromen en overstromingen.