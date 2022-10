De tropische storm Julia heeft in Midden-Amerika zeker 25 mensen het leven gekost. Hevige regenval zorgt vooral in El Salvador, Honduras en Guatemala voor levensgevaarlijke situaties.

In Guatemala kwamen vijf mensen om het leven, doordat het huis waarin ze schuilden instortte, meldt persbureau AP. En in de provincie Huehuetenango nabij Mexico stierven negen mensen, onder wie een militair die reddingswerkzaamheden uitvoerde.

Ook in buurland El Salvador vielen slachtoffers door de stortregens. Een man kwam om toen hij door de stroming werd meegesleurd. Een omvallende boom kostte iemand anders het leven. Meerdere rivieren in het land zijn buiten hun oevers getreden. El Salvador heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en tachtig schuilplaatsen geopend.

De autoriteiten melden dat ook vijf militairen zijn omgekomen. Ze hadden hun toevlucht gezocht in een huis, maar werden geraakt door een instortende muur. In de plaats Comasagua waren honderden politieagenten en militairen vlak daarvoor bezig met invallen bij vermeende bendeleden.

Ook in Honduras vielen meerdere dodelijke slachtoffers door het natuurgeweld. De tropische storm Julia is inmiddels in kracht afgenomen. Toch komt het Amerikaanse National Hurricane Center met waarschuwingen. Zo is er een grote kans op meer hevige regenval, die voor modderstromen en overstromingen kan zorgen.