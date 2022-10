Een 32-jarige Britse verpleegkundige wordt er van verdacht zeven baby's te hebben vermoord door ze te vergiftigen. De verpleegkundige, Lucy Letby, zou in totaal zeventien pasgeboren kinderen met insuline, lucht en melk hebben geïnjecteerd.

De vergiftigingen zouden hebben plaatsgevonden tussen juni 2015 en juni 2016 in een ziekenhuis in het noorden van Engeland. Volgens de openbaar aanklager was de verpleegkundige daar op de couveuseafdeling een "constante kwaadaardige aanwezigheid", zo schrijft de Guardian.

Volgens de aanklager was er vanaf het moment dat de verpleegkundige in 2015 in het ziekenhuis begon een "significante stijging" in het aantal overleden baby's. Ook zou Letby de enige verpleegkundige zijn geweest die telkens aanwezig was toen er iets onverklaarbaars misging met de pasgeboren kinderen.

Een van de baby's was slechts 24 uur oud toen Letby hem met lucht zou hebben geïnjecteerd. Amper 90 minuten nadat haar dienst was begonnen, kwam het jongetje om het leven. Volgens de aanklager probeerde ze de volgende dag zijn tweelingzus te vermoorden.

De zaak dient in een rechtbank in Manchester en zal worden beslist door een jury. Leden van die jury kregen maandag ook te horen dat Letby een "ongewone interesse" had in de ouders en ze op Facebook volgde. De verpleegkundige ontkent zelf alle beschuldigingen. De jury doet over zes maanden uitspraak.