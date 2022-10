Nederlander Yvo T. is in België tot 27 jaar cel veroordeeld vanwege het doodschieten van een Belgische agent. Het Hof van Assisen in Tongeren acht het bewezen dat de veertigjarige Limburger schuldig is aan doodslag en poging tot doodslag van een andere agent. De uitspraak is conform de eis van de openbaar aanklager.

T. schoot op 26 augustus 2018 de 37-jarige Amaury Delrez dood. Dat gebeurde volgens de procureur-generaal op "kille en laffe wijze". De Nederlander was een café uitgezet na een ruzie en kwam in aanraking met de politie toen omstanders een wapen bij hem hadden gespot.

Agenten hielden de taxi tegen waarin T., zijn broer en een vriend wilden wegrijden. De Nederlander stapte uit, liep op Delrez af, zette zijn pistool tegen de nek en haalde de trekker over. Daarna vuurde hij vier kogels af op collega Ghislain Schils (58). Die werd niet getroffen, maar wist T. wel te verwonden toen hij terugschoot.

T. wist desondanks te ontsnappen en acht uur lang uit handen van de politie te blijven. Het pistool waarmee hij Delrez doodde, is nooit teruggevonden. T. vroeg uiteindelijk zijn ouders om hem op te halen en verbrandde daarna zijn telefoon. Agenten kregen hem in het vizier voor zijn ouders hem konden ophalen.

Volgens het Hof is er sprake van "een schoolvoorbeeld van zinloos geweld". Raadslieden van de nabestaanden hadden tijdens de rechtszaak nog ingezet op een veroordeling voor moord in plaats van doodslag. Op moord staat levenslang en op doodslag maximaal dertig jaar.