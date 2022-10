De Russische president Vladimir Poetin heeft laten weten dat Rusland met de raketaanvallen in heel Oekraïne maandagochtend reageert op de aanslag op de Krimbrug. Ook dreigt hij met meer aanvallen.

Poetin spreekt van een "terroristische aanval" op de strategisch gelegen verkeersbrug zaterdag. Hij zei dat het Kremlin altijd een hard antwoord heeft op terroristische acties tegen Rusland.

De aanvallen met langeafstandsraketten waren gericht op de Oekraïense infrastructuur voor energie en militaire communicatie. In tal van plaatsen is de stroom uitgevallen.

Maandagochtend is het centrum van Kyiv door meerdere raketten getroffen. Autoriteiten maken melding van doden en gewonden. Voor het eerst in maanden ligt de Oekraïense hoofdstad weer onder vuur. Ook vanuit andere gebieden komen berichten over explosies.

G7 komt dinsdag bij elkaar vanwege bombardementen

De G7 houdt dinsdag een ingelaste top via videoverbindingen over de jongste bombardementen op Oekraïne. De Duitse regering heeft dit bekendgemaakt en president Volodymyr Zelensky van Oekraïne is er ook bij aanwezig. Het gesprek begint om 14.00 uur.

Bondskanselier Olaf Scholz heeft beklemtoond dat Duitsland en de andere landen van de G7 solidair met Oekraïne zijn. De Franse president Emmanuel Macron telefoneerde met Zelensky en zei uiterst bezorgd te zijn en meer wapens te willen leveren.

De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Josep Borrell, is geschokt door de aanvallen. De Poolse regering heeft ze misdaden tegen de menselijkheid genoemd. Premier Mark Rutte sprak van "afschuwelijke" raketaanvallen door Rusland op Oekraïne.