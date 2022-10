In Parijs begint maandag een rechtszaak tegen vliegmaatschappij Air France en vliegtuigbouwer Airbus. De twee bedrijven worden verdacht van doodslag bij een crash in 2009, waarbij alle 228 mensen aan boord omkwamen. Dit is waar de zaak over gaat.

De Airbus A330 was op 1 juli 2009 onderweg van Brazilië naar Parijs. Boven de Atlantische Oceaan kwam het toestel in een storm terecht en was er hevige turbulentie. Het toestel verdween van de radar, zonder dat de piloten alarm hadden geslagen. Het vliegtuig stortte in zee.

Lang was onduidelijk wat er mis was gegaan met vlucht AF447. Het kostte twee jaar om de lichamen, de wrakstukken en de cockpitrecorders te bergen. Daarna kon het onderzoek naar de crash pas echt beginnen.

Onderzoekers ontdekten dat de piloten fouten hadden gemaakt. Ze reageerden niet goed toen schermen in de cockpit de verkeerde snelheid lieten zien. Dat kwam doordat de snelheidsmeters bevroren waren. Ook de automatische piloot viel uit.

Het was moeilijk om de zwarte dozen van het toestel boven water te krijgen. Ze lagen op de zeebodem op een diepte van 4.000 meter. Foto: AP

De piloten raakten in verwarring van de meters in de cockpit. "We verliezen snelheid" en "Ik weet niet wat er gebeurt", zeiden ze. Dat is te horen op de geluidsopname vanuit de cockpit. Vervolgens verloor het toestel te veel snelheid. Daardoor kon het niet meer goed vliegen en viel het uit de lucht.

Volgens de onderzoekers waren de piloten niet goed getraind. Ze wisten niet om te gaan met de situatie van de kapotte snelheidsmeters.

De families van de slachtoffers vinden dat ook Air France en Airbus schuldig zijn aan de crash. Air France zou de piloten beter hebben moeten voorbereiden. Airbus zou hebben geweten dat de snelheidsmeters soms bevroren. Dit probleem hadden andere piloten voor de crash al gemeld. Zowel Air France en Airbus ontkennen dat ze nalatig zijn geweest.

Brokstukken van de rampvlucht liggen uitgestald in een hangar in Brazilië. Brokstukken van de rampvlucht liggen uitgestald in een hangar in Brazilië. Foto: AFP

Voor Air France en Airbus is reputatie het enige wat ze echt te verliezen hebben. Ze riskeren beide een boete van 225.000 euro. Dat is slechts een schijntje van wat deze miljardenbedrijven jaarlijks verdienen.

Voor de nabestaanden gaat het vooral om gerechtigheid. Ze hebben bijvoorbeeld al een schadevergoeding gekregen van Air France en Airbus. Verder is de rechtszaak op zichzelf al een overwinning voor de families. Rechters besloten in 2019 namelijk om de zaak te laten rusten. In een hoger beroep oordeelde een rechtbank in Parijs dat het proces toch door moest gaan. Daarmee is het voor het eerst dat Franse bedrijven in de rechtszaal moeten verschijnen vanwege een vliegcrash. Dat maakt het proces historisch.

Vandaag de dag zou eenzelfde soort crash niet meer moeten mogen gebeuren. Na het ongeval met vlucht AF447 zijn de snelheidsmeters wereldwijd vervangen. Ook zijn de trainingen voor piloten aangepast.

De zaak kent meerdere zittingen en duurt tot en met 8 december.