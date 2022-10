Minstens 25 mensen zijn om het leven gekomen door overstromingen in Centraal-Venezuela. 52 anderen worden vermist. Vijf kleinere rivieren in het land zijn overstroomd door hevige regenval.

Een stortbui zorgde zaterdagavond voor aardverschuivingen vanuit omliggende bergen richting Tejerias, een stad met ongeveer 73.000 inwoners, zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

Volgens ooggetuigen zijn de straten gevuld met stenen, boomtakken en modder. Bedrijven, woningen en landbouwgrond zijn volgens vicepresident Delcy Rodriguez beschadigd. Er zou in acht uur tijd een maandhoeveelheid regen zijn gevallen. "We hebben jongens, meisjes verloren", zei Rodriguez vanuit een ondergelopen straat in Tejerias. "Wat er in de stad Tejerias is gebeurd, is een tragedie."

President Nicolás Maduro heeft in een tweet laten weten dat hij de regio als rampgebied heeft bestempeld en drie dagen van rouw heeft afgekondigd. Militairen en reddingswerkers zijn ingezet om overlevenden op te sporen. Gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt.