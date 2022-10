De VN-Veiligheidsraad moet een vredesmacht voor Haïti overwegen, vindt secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties. De VS liet eerder al weten hierover na te denken, omdat het Caribische land met een humanitaire crisis kampt.

Haïti heeft verzocht om de inzet van een internationale gespecialiseerde strijdmacht. Het land heeft te maken met een stilstaande economie, voedsel- en brandstoftekorten, een gebrek aan schoon drinkwater, bendegeweld en een nieuwe cholera-uitbraak.

Criminele bendes blokkeren sinds een maand de belangrijkste brandstofterminal in het land. Dat doen ze uit protest tegen de beslissing van premier Ariel Henry om de brandstofsubsidies af te schaffen, waardoor de prijzen van benzine en diesel omhoogschoten.

Door de blokkade is er een groot tekort aan gas en diesel in Haïti. Daardoor ligt het transport vrijwel stil en moeten bedrijven en ziekenhuizen de deuren sluiten.

Demonstranten willen dat premier aftreedt

Niet alleen criminele bendes zijn boos over de afschaffing van de brandstofsubsidies. Al wekenlang demonstreren duizenden betogers tegen het besluit. Zij eisen het aftreden van premier Henry. Ze demonstreren ook tegen het toegenomen bendegeweld, dat al honderden levens heeft geëist.

Ook is er een groot tekort aan schoon drinkwater. Dat is extra problematisch, omdat er aanwijzingen zijn dat Haïti met een nieuwe cholera-uitbraak te maken krijgt. In 2010 was er een massale uitbraak van cholera in het land. Toen zijn 50.000 mensen ziek geworden en meer dan 9.300 cholerapatiënten overleden.

VN-troepen moeten orde helpen herstellen

Volgens VN-chef Guterres moet een eventuele vredesmacht de politie in Haïti helpen met het herstellen van de orde. Het zou niet de eerste keer zijn dat VN-vredestroepen naar het land worden gestuurd.

Dat gebeurde ook in 2004, toen een opstand leidde tot de afzetting en verbanning van de toenmalige president Jean-Bertrand Aristide. De vredestroepen vertrokken in 2017 en werden vervangen door de VN-politie. Die vertrok op haar beurt in 2019.