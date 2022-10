76 mensen zijn vrijdag in de Nigeriaanse staat Anambra om het leven gekomen bij een bootongeluk. Het vaartuig was te zwaar beladen en kapseisde. Ten tijde van het ongeluk waren 85 passagiers aan boord, maakte de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari zondag bekend.

Het ongeval gebeurde in een regio die wordt geteisterd door overstromingen. Sinds het begin van het regenseizoen staan diverse gebieden in het Afrikaanse land blank. Volgens de hulpdiensten zijn inmiddels meer dan 300 doden gevallen en minstens 100.000 mensen dakloos geraakt.

Ongevallen met boten komen veel voor in Nigeria, doordat schepen te zwaar beladen of slecht onderhouden zijn. Ook varen schippers weleens te hard of overtreden ze andere regels.

"Ik bid voor de zielenrust van de overledenen en voor ieders veiligheid, evenals het welzijn van de familieleden van de slachtoffers van dit tragische ongeval", zei president Buhari.