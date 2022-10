Een Nederlander is zondag omgekomen tijdens een duik in een bekende onderwatergrot in Frankrijk. Dat meldt de krant La Dépêche. De man van rond de zestig zou een ervaren duiker zijn geweest. Waardoor hij precies om het leven kwam, is nog niet bekend.

De Nederlander was met vier anderen aan het duiken in de buurt van het plaatsje Marcilhac-sur-Célé in de zuidelijke regio Occitanië.

Het lichaam van de man bevindt zich op een moeilijk toegankelijke plek. De plaatselijke officier van justitie heeft daarom een gespecialiseerd duikteam ingeschakeld om het lichaam te bergen. Naar verwachting zal die operatie in de nacht van zondag op maandag of maandag overdag worden afgerond.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd.