De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen is zondag herkozen, melden plaatselijke media op basis van prognoses van de uitslag. Hij behaalde met ruim 54 procent van de stemmen een absolute meerderheid. Een tweede ronde is daardoor niet meer nodig.

De voormalige voorman van Die Grünen gold voorafgaand aan de verkiezingen al als grote favoriet. De 78-jarige Van der Bellen versloeg onder meer Walter Rosenkranz van de rechts-populistische FPÖ, die onder de 20 procent bleef steken. De vorige keer was de concurrentie van de FPÖ veel groter.

In Oostenrijk heeft de president vooral een ceremoniële rol. Hij of zij benoemt bijvoorbeeld de ministers die door de premier zijn voorgedragen. Ook zet de president een handtekening onder wetten. Verder is het staatshoofd vooral een vertegenwoordiger van Oostenrijk en reist diegene daarvoor bijvoorbeeld naar het buitenland.

Van der Bellen is al sinds 2017 president van Oostenrijk. Sindsdien heeft hij zes premiers versleten. Hij kreeg onder meer te maken met Sebastian Kurz, die precies een jaar geleden opstapte wegens verdenkingen van corruptie. De jongste Oostenrijkse bondskanselier ooit heeft alle beschuldigingen ontkend.