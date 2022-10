Een groep Nederlanders zit al vijf dagen vast in een Nepalees dorp in het Himalaya-gebergte, op zo'n 3.500 meter hoogte. Door een sneeuwstorm geldt er constant lawinegevaar en zijn vluchtroutes niet bereikbaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie in de gaten te houden.

Een van de reizigers zegt dat er enkele tientallen Nederlandse reizigers aanwezig zijn in het dorpje Manang. Het ministerie kan precieze aantallen niet bevestigen.

Volgens Israëlische media zijn ook zo'n honderd Israëliërs in het dorp gestrand. De aanwezige bevolking is inmiddels voorzichtig met de hoeveelheid voedsel en toiletpapier, omdat het niet duidelijk is wanneer het weer opklaart.

De telefoon- en internetverbinding zou vrijwel helemaal zijn weggevallen. Ook zijn er problemen met de elektriciteit en stapelt de sneeuwlaag zich langzaam op langs huizen. De lokale bevolking zou ook verrast zijn door de intensiteit van de sneeuwstorm.