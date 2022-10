Iraanse leiders hebben zondag crisisoverleg gehouden over de onrust in het land. Sinds halverwege september zijn er dagelijks protesten tegen het Iraanse regime en de onderdrukking van vrouwen. Dit weekend zijn er felle protesten nadat mensenrechtenorganisaties meldden dat 185 betogers zijn omgekomen sinds de start van de acties. Ook de staatstelevisie werd kortstondig gehackt.

Bij het crisisoverleg waren president Ebrahim Raisi, de parlementsvoorzitter en het hoofd van Justitie aanwezig. Zij riepen de bevolking op om de "nationale eenheid" te bewaren.

Ook moeten mensen zich verzetten tegen "complotten" van vijanden van het islamitische systeem. Het land liet zich al eerder kritisch uit op Westerse landen die de betogers ondersteunden.

Westerse landen blijven de protesten overigens 'gewoon' steunen. Zo kondigde Duitsland zondag aan dat het land actie wil ondernemen. De oosterburen vragen de EU om financiële tegoeden te bevriezen van Iraniërs die verantwoordelijk zijn voor de harde optredens tegen demonstranten.

Waarom zijn er grote protesten in Iran? Betogers trokken de straten in na de dood van de 22-jarige Masha Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hidjab niet op de correcte manier zou hebben gedragen. Betogers houden de overheid verantwoordelijk voor de fatale mishandeling.

Tot concrete oplossingen leidde het Iraanse crisisoverleg (vooralsnog) niet. Dat betekent dat ook zondag veiligheidsdiensten acties hardhandig zullen beëindigen.

Mensenrechtenorganisaties spreken van 185 doden sinds halverwege september. Zeker 19 kinderen kwamen om het leven. Het precieze dodental is moeilijk vast te stellen. Autoriteiten hebben namelijk de toegang tot het internet ernstig ingeperkt.

Daarom is het ook moeilijk om de schaal van de protesten in te schatten. Zeker is dat zondag opnieuw in tal van Iraanse steden acties zijn ondernomen. Zo zijn onder meer middelbare scholieren de straat opgegaan. Ook zij kregen te maken met de oproerpolitie, traangas of zelfs kogels, schrijft persbureau Reuters.

Zaterdagavond werden betogers gesteund door een hackersgroep. Zij namen kortstondig de Iraanse staatstelevisie over. Kijkers kregen enkele seconden een masker te zien en beelden van vrouwen die tijdens betogingen omkwamen. Ook de religieuze leider Ali Khamenei werd met een doelwit op zijn hoofd in beeld gebracht.