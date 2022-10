Inwoners van Oostenrijk brengen vandaag hun stem uit in de eerste ronde van de presidentsverkiezing. Maar liefst zeven mensen hebben zich verkiesbaar gesteld, maar toch zal de uitslag waarschijnlijk niet verrassend zijn.

In Oostenrijk heeft de president vooral een ceremoniële rol. Die benoemt bijvoorbeeld de ministers die de premier heeft voorgedragen. Ook zet de president zijn handtekening onder wetten. Verder is het staatshoofd vooral een vertegenwoordiger van Oostenrijk en reist diegene daarvoor bijvoorbeeld naar het buitenland.

Waarschijnlijk komt de huidige president Alexander Van der Bellen van Die Grünen vanavond als favoriet uit de bus. De 78-jarige Van der Bellen is sinds januari 2017 president. Volgens peilingen zal de linkse presidentskandidaat iets meer dan de helft van de stemmen krijgen.

Van der Bellen heeft sinds 2017 maar liefst zes premiers versleten. Zo kreeg hij te maken met onder anderen Sebastian Kurz, die precies een jaar geleden opstapte. De jongste Oostenrijkse bondskanselier ooit trad af, omdat hij werd verdacht van corruptie. Kurz heeft alle beschuldiging ontkend.

Anderhalve maand na het vertrek van Kurz stapte ook de kersverse premier Alexander Schallenberg op. Karl Nehammer werd daarna bondskanselier. Hij is nog in functie.

Alexander Van der Bellen tijdens zijn laatste bijeenkomst voor de presidentsverkiezing. Alexander Van der Bellen tijdens zijn laatste bijeenkomst voor de presidentsverkiezing. Foto: AP

De grootste concurrent van Van der Bellen is Walter Rosenkranz van radicaal-rechtse partij FPÖ. Maar hij lijkt niet dicht bij Van der Bellen te komen. Volgens peilingen kan Rosenkranz op zo'n 16 procent van de stemmen rekenen.

Rosenkranz verwacht zelf dat Van der Bellen het tegen hem moet opnemen in een tweede ronde. "Ik heb het gekke gevoel dat er een beslissende ronde komt", zei de zestigjarige kandidaat tijdens zijn recentste optreden. Daar sprak hij ook over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de partij: immigratie, de rechterlijke macht en Brussel.

Een andere opvallende kandidaat is de 35-jarige Dominik Wlazny. Hij is vooral bekend onder zijn artiestennaam Marco Pogo. De muzikant is de jongste presidentskandidaat in Oostenrijk ooit.

De zeven presidentskanidaten: Alexander Van der Bellen (78, Die Grünen)

Walter Rosenkranz (60, FPÖ)

Dominik Wlazny (35, Bierpartei)

Gerald Grosz (45, partijloos)

Michael Brunner (61, MFG)

Heinrich Staudinger (69, partijloos)

Tassilo Wallentin (48, partijloos)

Niet alleen het grote aantal kandidaten, maar ook de huidige situatie in Oostenrijk maakt deze presidentsverkiezing bijzonder. Experts zeggen dat de politiek in het land nu ingewikkeld is. Er is veel ontevredenheid over bijvoorbeeld politiek en de prijsstijgingen. Ook de onrust rondom de wisseling van premiers speelt daarbij een rol.

De uitslag wordt rond 20.00 uur verwacht. Bijna 6,4 miljoen Oostenrijkers kunnen tussen 8.00 en 17.00 uur hun stem uitbrengen.

Of dan ook al een winnaar aangewezen kan worden, is afhankelijk van hoeveel stemmen de afzonderlijke presidentskandidaten hebben gekregen. Een kandidaat heeft meer dan de helft van het aantal stemmen nodig om verkozen te worden.

Peilingen wijzen erop dat Van der Bellen dat nét gaat halen. Mocht er toch een tweede ronde nodig zijn, dan is dat ook opvallend. Als een Oostenrijkse president zich opnieuw verkiesbaar stelt, worden ze ook vaak herkozen. Het zou dan de eerste keer sinds 1945 zijn dat een zittende president een tweede ronde moet zien te winnen.