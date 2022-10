Russische duikers onderzoeken zondag de schade aan de Krimbrug. De verbinding tussen het door Moskou geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim en het Russische vasteland raakte zaterdag beschadigd doordat er vermoedelijk een bom in een vrachtwagen afging.

Het is nog steeds onduidelijk wie achter het opblazen van een deel van de brug zit. Oekraïne heeft de aanslag niet opgeëist en zegt dat Rusland er zelf achter zit. De ontploffing is het resultaat van een interne machtsstrijd in Moskou, stelde Kyiv eerder.

De duikers zullen rond 6.00 uur plaatselijke tijd beginnen met de inspectie, heeft de Russische vicepremier Marat Khusnullin aan Russische persbureaus laten weten. Naar verwachting is het onderzoek aan het eind van de dag afgerond.

Door de ontploffing stortte een deel van de verkeersbrug in. Inmiddels rijdt er weer verkeer over het rijdek dat niet is beschadigd. Ook rijden er weer treinen over de naastgelegen spoorbrug.

De Russische gouverneur Sergey Aksyonov van de Krim laat aan verslaggevers weten dat "de situatie beheersbaar" is. "Het is onaangenaam, maar niet dodelijk. Natuurlijk zijn er emoties uitgelokt en is er een verlangen om wraak te nemen." Volgens hem is er op de Krim brandstof voor een maand en voor meer dan twee maanden aan voedsel aanwezig.

De Russische president Vladimir Poetin heeft een betere beveiliging van de belangrijke Krimbrug bevolen. Ook de leidingen en installaties die de Krim van aardgas en stroom voorzien, moeten beter worden bewaakt. De Russische veiligheidsdienst FSB wordt verantwoordelijk voor de versterkte veiligheidsmaatregelen.