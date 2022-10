Minstens 57 middelbare scholieren in het zuiden van Mexico zijn vrijdag op mysterieuze wijze vergiftigd. Dat melden de lokale autoriteiten van de deelstaat Chiapas. Het is de derde keer in twee weken dat er een massale vergiftiging van scholieren plaatsvindt in Chiapas, aldus lokale media.

57 tieners werden vrijdag naar het lokale ziekenhuis in de plattelandsgemeenschap Bochil gebracht. Ze vertoonden symptomen van vergiftiging. Een van de scholieren werd in "zwakke" toestand overgebracht naar het ziekenhuis in de hoofdstad van de deelstaat. De rest van de studenten zijn stabiel. Dat laat het Mexicaanse Instituut voor Sociale Zekerheid weten.

Op sociale media gaan beelden rond waarop een chaotische situatie te zien is van ouders die hun kinderen in schooluniformen haastig het ziekenhuis in dragen.

De autoriteiten hebben nog geen oorzaak bekendgemaakt. Ouders zouden vermoeden dat de scholieren zijn blootgesteld aan besmet water of voedsel, aldus lokale media.

De openbaar aanklager liet zaterdag weten vijftien studenten getest te hebben op drugs. Zij bleken niet onder de invloed te zijn. Op sociale media gingen eerder geruchten rond dat de studenten positief getest waren op cocaïne.