In Gambia zijn 66 kinderen om het leven gekomen, vermoedelijk nadat zij hoestdranken uit India hadden ingenomen. De meeste van hen stierven na acuut nierfalen. De politie in Gambia is zaterdag een onderzoek gestart. India had al eerder aangekondigd een onderzoek in te stellen.

Eerder deze week gaf de wereldgezondheidsorganisatie WHO een waarschuwing af voor vier hoestsiropen uit India nadat een sterk vermoeden ontstond dat er een connectie bestaat met de tientallen sterfgevallen in Gambia.

De hoestsiropen - Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup and Magrip N Cold Syrup - worden gemaakt door het Indiase bedrijf Maiden Pharmaceuticals.

De Gambiaanse president Adama Barrow heeft de gezondheidsautoriteiten opdracht gegeven "de vergunning van de vermoedelijke importeur" die betrokken is bij de zaak op te schorten.

Barrow beloofde vrijdag al de gezondheidsmaatregelen aan te scherpen, waaronder het instellen van een betere kwaliteitscontrole van geïmporteerde medicijnen. Gambia heeft op dit moment bijvoorbeeld geen laboratorium waar getest kan worden of medicijnen veilig zijn, waardoor ze voor controle naar het buitenland gestuurd worden. Dat zei de directeur van de gezondheidsdienst van het land tegen de BBC.

Onder meer de minister van Volksgezondheid, Ahmadou Lamin Samateh, staat onder druk om af te treden. "Zesenzestig is een enorm aantal. We hebben gerechtigheid nodig, want de slachtoffers waren onschuldige kinderen", zegt de moeder van een van de overleden kinderen tegen de BBC.