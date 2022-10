De explosie bij een tankstation in het noordwesten van Ierland heeft tien mensen het leven gekost. De politie verwacht niet dat het dodental verder zal oplopen en meldt dat er voor zover bekend geen vermisten meer zijn.

Waar de explosie door is veroorzaakt, is nog niet bekend. De politie denkt dat het mogelijk om een "tragisch ongeluk" gaat.

Acht gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen is in kritieke toestand overgevlogen naar een ziekenhuis in de Ierse hoofdstad Dublin.

De explosie vond vrijdagmiddag plaats in de plaats Creeslough, in het graafschap Donegal. Het tankstation werd verwoest en nabijgelegen gebouwen raakten beschadigd.

Sindsdien zijn hulpdiensten bezig met reddings- en zoekacties. Ierse media melden dat zij blijven doorwerken om er zeker van te zijn dat er geen slachtoffers meer onder het puin liggen.

De Ierse premier sprak van een "zeer duistere dag" voor Donegal en Ierland. Het gaat volgens hem om een "tragedie voor een kleine gemeenschap met slechts een paar honderd inwoners".

De premier wijst erop dat bijna iedereen bevriend was met een van de overledenen. Het gaat om vier mannen, drie vrouwen, twee tieners en een jong meisje.