Honderden mensen hebben zich zaterdag op het Malieveld in Den Haag verzameld om vrouwen in Iran te steunen. De initiatiefnemers voor de actie, onder wie Eerste Kamerlid voor GroenLinks Farah Karimi en voormalig PvdA-leider Lilianne Ploumen, roepen de Nederlandse regering op zich uit te spreken tegen het Iraanse regime.

Demonstranten hebben Iraanse vlaggen bij zich en protestborden met daarop teksten als 'Free Iran' en 'Stop bloedvergieten in Iran'.

In een toespraak zegt Karimi dat vrijheid en zelfbeschikking van vrouwen "een nagel aan de doodskist is van het regime in Iran". "We weten dat de regering er alles aan zal doen om aan de macht te blijven." Volgens Karimi moeten de actievoerders samen een vuist maken. "Dan kan hoop werkelijk worden".

Na de dood van de 22-jarige student Mahsa Amini - ook wel bekend onder haar Koerdische naam Jina Amini - wordt er in Iran dagelijks gedemonstreerd voor meer vrijheid en gelijke rechten. Amini stierf nadat ze was gearresteerd omdat ze volgens de religieuze politie haar haar niet goed had bedekt. De Iraanse regering pakt de betogers hard aan.

'Belangrijk om je stem te laten horen'

De Nederlands-Iraanse Fariba uit Den Haag is bij het protest om solidair te zijn met de Iraniërs. "Ik woon hier al twintig jaar, dit is het minste wat ik kan doen. Het is mooi om te zien dat er ook veel Nederlanders zijn. Ik voel echt solidariteit hier." Volgens Fariba moet Nederland meer doen, zoals Canada. "Zij hebben sancties ingesteld."

Monika, ook uit Den Haag, noemt het "heel moedig van de vrouwen in Iran dat ze opstaan tegen een onderdrukkende, religieuze dictatuur". "Het is hartverscheurend wat er gebeurt. Daarom is het belangrijk om je stem te laten horen."

Actievoerders pleiten voor sancties

De actievoerders vinden dat Nederland onder meer in de Europese Unie en bij de Verenigde Naties moet pleiten voor sancties tegen het Iraanse regime. Ook willen ze dat Nederland de Iraanse ambassadeur op het matje roept en het politiegeweld in Iran hard veroordeelt.

Op de bijeenkomst spreken meerdere politici, onder wie D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, SP-partijleider Lilian Marijnissen en Sylvana Simons van BIJ1. In onder meer de Verenigde Staten, Australië en Duitsland komen actievoerders ook bijeen om hun steun te betuigen aan de vrouwen in Iran.