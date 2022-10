Bij een explosie bij een tankstation in het noordwesten van Ierland zijn vrijdag zeker zeven mensen om het leven gekomen. Volgens de politie zijn daarnaast acht mensen naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie vond vrijdagmiddag plaats in het plaatsje Creeslough. De knal was volgens lokale media in de wijde omgeving te horen.

Op beelden is te zien dat het tankstation en de winkel die daarbij hoort in puin liggen. Ook een aantal naastgelegen appartementen hebben grote schade opgelopen.

Volgens een lokale politicus was het op het moment van de explosie druk bij het pompstation en de winkel. Hoeveel mensen binnen of in de buurt waren, is niet duidelijk.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek om mensen onder het puin vandaan te halen. Ook reddingswerkers uit Noord-Ierland kwamen naar Creeslough, meldt de Ierse omroep RTE. "De zoek- en reddingsactie voor andere slachtoffers gaat door", zegt de politie.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.