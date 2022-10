In de Texaanse stad Uvalde is het speciale politieteam voor scholen op non-actief gezet. Dit gebeurde naar aanleiding van de schietpartij op een basisschool in mei. De politie wachtte te lang met ingrijpen en kreeg daardoor veel kritiek. Hoelang de schorsing zal duren is niet bekend.

Op de Robb Elementary School in Uvalde maakte de achttienjarige schutter Salvador Ramos in mei 21 dodelijke slachtoffers. Het duurde veertig tot zestig minuten totdat de politie het klaslokaal waarin Ramos zich bevond binnenviel. Dat er zo lang werd gewacht met ingrijpen, wordt ze nu zwaar aangerekend.

Naast de schorsing van de politiemacht heeft het schooldistrict ook twee leidinggevenden administratief verlof gegeven. Eén van hen besloot daarop met pensioen te gaan.

De schorsing vindt plaats na wekenlange protesten van nabestaanden van de slachtoffers. Sommigen van hen eisten herhaaldelijk bij het schooldistrict dat de politie verantwoordelijkheid zou nemen voor het feit dat er zo lang gewacht werd met ingrijpen.