De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft vrijdag besloten de situatie in Rusland te gaan volgen. Niet eerder is een resolutie aangenomen die zich richt op de mogelijke schendingen van mensenrechten in Rusland.

Voorstanders van de resolutie verwijten Rusland het onderdrukken van critici en tegenstanders van de Russische regering, soms door middel van geweld. Daarmee zou een ''klimaat van angst'' worden gecreëerd.

Van de 47 lidstaten stemden er zeventien voor het aanstellen van een zogeheten speciale rapporteur die informatie over mensenrechtenschendingen in Rusland zal verzamelen, onderzoeken en beoordelen. Het gaat onder meer om Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In totaal brachten 24 landen geen stem uit en zes keerden zich tegen de resolutie. China was een van die tegenstanders. Rusland kon zelf niet stemmen. Het land werd in april dit jaar als lid geschorst uit de Mensenrechtenraad. De Verenigde Staten hadden daarop aangedrongen na meldingen van mensenrechtenschendingen in Oekraïne.

Voorafgaand aan de stemming in het Zwitserse Genève uitte de Russische vertegenwoordiger bij de VN zijn onvrede. Hij noemde het een voorbeeld van "de manier waarop westerse landen de raad gebruiken om hun politieke doelen te bereiken". De stemming volgde toevallig enkele uren na de bekendmaking van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Die gaat dit jaar naar voorvechters van mensenrechten uit Belarus, Rusland en Oekraïne.